Kocaeli'de bayram tatilindeki trafik kazalarında 2 kişi öldü, 159 kişi yaralandı
Kocaeli'de Ramazan Bayramı tatili süresince meydana gelen 291 trafik kazasında 2 kişinin öldüğü, 159 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kocaeli'de Ramazan Bayramı tatili süresince meydana gelen 291 trafik kazasında 2 kişinin öldüğü, 159 kişinin yaralandığı bildirildi.
Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabında, 6 Nisan'dan bugüne kadar Kocaeli'de meydana gelen trafik kazası verilerini paylaştı.
Buna göre kentte, 1 ölümlü, 113 yaralanmalı, 177 maddi hasarlı olmak üzere 291 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalar neticesinde 2 kişi öldü, 159 kişi de yaralandı.
Yavuz, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi.
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