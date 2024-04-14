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        Kocaeli Valisi Yavuz, Turizm Haftası'nı kutladı

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 16:01 Güncelleme: 14.04.2024 - 16:01
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        Kocaeli Valisi Yavuz, Turizm Haftası'nı kutladı
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        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yavuz, mesajında, dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinden biri olan turizmin, kültürlerin birbirini tanımasında ve evrensel anlamda barışın sağlanmasında önemli araç olduğunu kaydetti.

        Türkiye'nin tanıtılması, zenginleşmesi, kalkınması ve insanların refah içinde yaşayabilmesi adına büyük öneme sahip olan turizmin, ayrıca uluslararası ilişkilerin geliştirilmesinde de büyük role sahip olduğunu ifade eden Yavuz, istihdamı ve kazandırdığı ekonomik gelirleriyle ülkelerin gelişmesini ve kalkınmasını sağlayan sektörlerin başında yer aldığını belirtti.

        Kıtaların birleştiği, üç yanının denizlerle çevrildiği, dört mevsimin bir arada yaşandığı, medeniyetlerin buluştuğu coğrafyada yer alan Türkiye'nin turizm potansiyelinin, bugün en önemli kaynaklarından biri haline geldiğine işaret eden Yavuz, "Sahip olduğu zenginlik ve derinlikleriyle, turizmde gerçekleştirilen atılımlarıyla Türkiye'nin dünya turizmi içindeki önemi giderek artmaktadır. Avrupa kıtasının Anadolu'ya açılan kapısı olan Kocaeli'nin her adımında tarih, her köşesinde geçmişten izler bulunmaktadır." açıklamasında bulundu.

        Vali Yavuz, şunları kaydetti:

        "3 bin yıllık tarihe sahip olan Kocaeli, Helenistik dönem, Roma ve Bizans ile Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait pek çok tarihi eseri ve kültürel değerleri bulunan yapıya da ev sahipliği yapmaktadır. Karadeniz kıyısındaki birbirinden güzel koyları, denize sıfır noktasından başlayan yemyeşil bitki örtüsü, Kartepe Teleferik Hattı, Kartepe Kayak Merkezi, doğal park ve mesire alanları, termal su kaynakları ve eşsiz güzellikleriyle turizm çeşitliliğinin yaşanabildiği ender iller arasındadır. Bu duygu ve düşüncelerle, turizm alanında tanıtımımızın daha etkin hale getirilmesine ve daha ileriye götürülmesine, sektörün gelişimine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, başarılı turizm sezonu geçirilmesi temennisiyle Turizm Haftası'nı kutluyor, sevgilerimi sunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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