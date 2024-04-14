Kocaeli Valisi Yavuz, Turizm Haftası'nı kutladı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinden biri olan turizmin, kültürlerin birbirini tanımasında ve evrensel anlamda barışın sağlanmasında önemli araç olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin tanıtılması, zenginleşmesi, kalkınması ve insanların refah içinde yaşayabilmesi adına büyük öneme sahip olan turizmin, ayrıca uluslararası ilişkilerin geliştirilmesinde de büyük role sahip olduğunu ifade eden Yavuz, istihdamı ve kazandırdığı ekonomik gelirleriyle ülkelerin gelişmesini ve kalkınmasını sağlayan sektörlerin başında yer aldığını belirtti.

Kıtaların birleştiği, üç yanının denizlerle çevrildiği, dört mevsimin bir arada yaşandığı, medeniyetlerin buluştuğu coğrafyada yer alan Türkiye'nin turizm potansiyelinin, bugün en önemli kaynaklarından biri haline geldiğine işaret eden Yavuz, "Sahip olduğu zenginlik ve derinlikleriyle, turizmde gerçekleştirilen atılımlarıyla Türkiye'nin dünya turizmi içindeki önemi giderek artmaktadır. Avrupa kıtasının Anadolu'ya açılan kapısı olan Kocaeli'nin her adımında tarih, her köşesinde geçmişten izler bulunmaktadır." açıklamasında bulundu.