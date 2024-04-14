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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 20:58 Güncelleme: 14.04.2024 - 20:58
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YıldızEntegre Kocaeli

        Hakemler: Davut Davul Çelik, Sezgin Çınar, Mehmet Kapluhan

        Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Mehmet Yılmaz, Yusuf Abdioğlu, Burak Öksüz (Dk.46 Vukovic), Emir Ortakaya, Duhan Aksu, Yusuf Cihat Çelik, Candeias (Dk.85 Oğuz Ceylan), Amaral (Dk.79 Mesut Can Tunalı), Beridze (Dk64 Barış Alıcı), Sheidaev (Dk.79 Cem Ekinci)

        Bitexen Giresunspor: Göktan Cörüt, Mehmet Keskin, Arda Kılıç (Dk. 86 Miraç Çakıroğlu), Anıl Yiğit Çınar, Kadir Seven, Faruk Can Genç, Talha Ülvan, Enishan Ceylan (Dk.86 Furkan Arda Kabaca), Furkan Kütük (Dk.90+2 Berkay Özyazıcı), Şahin Dik (Dk.86 Emre Nizam), Alperen Köşker (Dk.46 Ali Akçay)

        Goller: Dk.8 Sheidaev, Dk.76 Candeias (Kocaelispor)

        Sarı kartlar: Dk.11 Burak Öksüz, Dk.16 Sheidaev, Dk.67 Barış Alıcı (Kocaelispor), Dk.70 Faruk Can Genç (Bitexen Giresunspor)

        KOCAELİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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