        Haberleri

        Futbol hakemlerinden ceza ve ücretlerin yeniden düzenlenmesi talebi

        Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Genel Başkanı Kahraman Minnet, hakemlere verilen disiplin cezalarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

        Giriş: 05.03.2026 - 23:56
        TFFHGD Kocaeli Şubesi tarafından bir restoranda düzenlenen iftar programının ardından gazetecilere açıklama yapan Minnet, Ramazan ayının manevi atmosferinde aynı sofrada buluşmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

        Hakem camiasının son dönemde özellikle bahis soruşturmaları ve disiplin süreçleri nedeniyle zor bir dönemden geçtiğine değinen Minnet, yanlış bir yol içinde olanlara devletin ve adalet sisteminin gereğini yapacağına inandığını dile getirdi.

        Bu süreçte yaşanan en büyük sıkıntının cezalardaki orantısızlık olduğunu anlatan Minnet, bir futbolcu bir yıl ceza alıp dönebilirken, 45 gün ceza alan bir hakemin dönememesinin adil olmadığını savundu.


        TFFHGD Genel Başkanı Kahraman Minnet, şunları kaydetti:

        "Neticede bunlar insandır. Yine söylüyorum. Keskin hatası olana devletimiz, hukuk gereğini yapar. Bu çocukların çoğu genç, öğrencilik dönemlerinde yaptıkları hatalar nedeniyle tüm kariyerleri sona ermemeli. Yani bu kardeşlerimize bir şans verilmesi lazım. Ama şunun da bilinmesini istiyorum. Bunun sorumlusu Türkiye Futbol Federasyonu değil. Bunu açık ve net söyleyeyim. Çünkü bu, 1998 yılında talimata koyuldu. Genel merkez olarak birtakım çalışmalar yapıyoruz. Sayın Federasyon Başkanımıza arz edeceğiz ama dediğim gibi farklı bakmamak lazım. Talimatlarda 45 gün ceza alan hakemi ömür boyu men etmekten ziyade biraz daha hakemlerin döndürülmesi noktasında yapılanmaya dönük inceleme ve güncelleme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ama yine belirteyim bunun sorumlusu 1998 yılında çıkarılan talimat. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımızın ve yönetim kurulunun bunu dikkate alacağını düşünüyorum. Talebimiz ve düşüncemiz de bu yöndedir."




        - Hakem ücretlerinde iyileştirme beklentisi

        Minnet, hakem ücretlerinin özellikle amatör liglerde yetersiz kaldığına değinerek, konuyu federasyon yönetimiyle görüştüklerini bildirdi.

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kuruluyla bir görüşme yaptıklarını anımsatan Minnet, "Düşünsenize 500 liraya çocuklar amatör sahalarda bu işi gönüllülük esasıyla yapıyor ama Sayın Başkanımız sağ olsun özellikle amatörlerde bizim için gerçekten önemli sayılabilecek iyileştirme yaptı." dedi.


        Minnet, federasyon tarafından kaynak oluşturulduğunda hakem ücretlerinde iyileştirme yapılacağı düşüncesinde olduklarını sözlerine ekledi.

