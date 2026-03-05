Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Dünya Yetimler Günü İftar Buluşması'nda konuştu:

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yetimlerimiz asla yetim değildir. Onların yanında devlet vardır, biz varız. Bizler her daim her çocuğumuza geleceğe umutla bakacak bir Türkiye'yi inşa etmek için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 19:50
        Başiskele Belediyesince ilçedeki bir otelde düzenlenen Dünya Yetimler Günü İftar Buluşması'na katılan Göktaş, bu ramazan ayında da yetimlerin her daim yanında olmaya, onları korumaya devam ettiklerini, ilgiye ve şefkate ihtiyaç duyan tüm çocukların yanlarında olduklarını söyledi.

        Bakan Göktaş, ramazan ayında huzur ikliminin daim olmasını dileyerek bu ayın hanelere, tüm insanlığa ve Türkiye'ye güzellikler getirmesi temennisinde bulundu.

        Kocaeli'nin emeğiyle büyüyen, üretimiyle güçlenen bir kent olmasının yanı sıra paylaşma kültürüyle de öne çıktığını belirten Göktaş, "Bu ay bize insan olmanın özünü, birbirimize duyduğumuz sorumluluğu tekrar hatırlatır. Ramazanın bereketi iyilikle buluştuğunda, kardeşlerimizin, evlatlarımızın yüzünde tebessüm gönlünde ferahlığa dönüşür. Devletin gücü işte böyle zamanlarında milletimizin yanında duran, dertlere derman olan ve umudu diri tutan şefkatinde anlam bulur. Biz de Bakanlık olarak bu anlayışla her vatandaşımızın yanında durmaya, her haneye umut olmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "Çocuklar bizim geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umududur"

        Göktaş, çocukların ve gençlerin refah ve huzur içerisinde yaşayacakları bir Türkiye inşa etmek, Türkiye'yi daha güçlü kılmak ve Türkiye Yüzyılı çocuklarını oluşturmak için kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini dile getirerek şöyle devam etti:

        "Biz biliyoruz ki Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi gerçekleştirmede en büyük güç; azmiyle, çalışkanlığıyla ve başarılarıyla geleceğimize yön veren evlatlarımızdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği gibi çocuklar bizim geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umududur. Bu anlayışla eğitimden sağlığa, spordan sanata, bilimden teknolojiye kadar her alanda evlatlarımızın imkanlarını genişleten güçlü adımlar atıyoruz. Hayata geçirdiğimiz her sosyal hizmette, her sosyal politikada çocuklarımızın üstün yararını ele alıyoruz."

        Gerek gönül elçileri gerek öksüz yetim yardımları gerekse de verdikleri desteklerle ailelerin ve çocukların her daim yanlarında olduklarını vurgulayan Göktaş, "Yetimlerimiz asla yetim değildir. Onların yanında devlet vardır, biz varız. Bizler her daim her çocuğumuza geleceğe umutla bakacak bir Türkiye'yi inşa etmek için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Tabii bu özel günde dünyada savaş ortamlarında ebeveynlerini kaybetmiş yetimlerimizi de bir kez daha anıyorum. Onlara da sevgilerimizi, muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Biz dün olduğu gibi bugün de yarın da her daim evlatlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        İftar programında Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü de konuşma yaptı.

        Programa, Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, eski Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.

        Öte yandan Bakan Göktaş, Kocaeli temasları kapsamında Başiskele Belediyesi Meslek Edindirme Kursu kadın kursiyerleri ve kadın sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

