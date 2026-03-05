Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Karamürsel'de İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması yapıldı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi.

        Giriş: 05.03.2026 - 15:24
        İlçedeki ilkokul, ortaokul ve liseler arasında gerçekleştirilen yarışma, Necdet Calp İlkokulu konferans salonunda yapıldı.

        İlkokullar kategorisinde Amiral Karamürsel İlkokulu öğrencisi Oğuzhan Dülger, ortaokullar kategorisinde Karamürsel Birey Ortaokulu öğrencisi Heja Önem Us, liseler kategorisinde ise Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Rumeysa Bozkurt birinci oldu.

        Dereceye giren öğrenciler, il genelinde düzenlenecek yarışmada Karamürsel'i temsil edecek.


        Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, AA muhabirine, amaçlarının İstiklal Marşı'nın ve Mehmet Akif Ersoy'un ruhunu yaşatmak olduğunu kaydetti.

