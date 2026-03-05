Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        İSU, Başiskele'nin altyapısına geçen yıl 459 milyon liralık yatırım yaptı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, geçen yıl Başiskele ilçesinde 459 milyon liralık altyapı yatırımı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 12:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İSU, Başiskele'nin altyapısına geçen yıl 459 milyon liralık yatırım yaptı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, geçen yıl Başiskele ilçesinde 459 milyon liralık altyapı yatırımı gerçekleştirdi.

        İSU’dan yapılan açıklamada, 2025 yılı yatırım programı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla ilçenin altyapı kapasitesinin önemli ölçüde güçlendirildiği belirtildi.

        Başisekele’de yıl boyunca toplam 73 kilometreyi aşan altyapı hattı yapıldığı aktarılan açıklamada, "48 bin 228 metre içme suyu, 19 bin 831 metre kanalizasyon ve 5 bin 143 metre yağmur suyu hattı tamamlandı. Bu yatırımlarla Başiskele’ye toplam 459 milyon lira tutarında altyapı kazandırıldı." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, imara yeni açılan bölgelerde de modern altyapı imalatları gerçekleştirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Başiskele’nin büyüyen yapısına paralel olarak vatandaşlara sağlıklı, kesintisiz ve yüksek standartlarda içme suyu temin edilmesi amacıyla 48 bin 228 metre yeni içme suyu hattı imalatı gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında kullanım ömrünü tamamlamış ve arıza riski taşıyan hatlar yenilenerek sistem altyapısı modernize edilirken, yeni yerleşim alanlarının su ihtiyacı güçlü ve sürdürülebilir bir altyapı vizyonuyla güvence altına alındı. Gerçekleştirilen yatırımlarla Başiskele’nin içme suyu altyapısı yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin şehircilik perspektifine uygun şekilde planlanarak daha dirençli ve güvenli bir yapıya kavuşturuldu."

        Altyapı yatırımları kapsamında su depolama kapasitesinin de güçlendirildiği vurgulanan açıklamada, ilçedeki yatırımların 2026 yılında da kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        Annesinin boyunu geçti
        Annesinin boyunu geçti
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor

        Benzer Haberler

        Kartepe'de gençler "Bir Sofra Bir Hikaye" iftarında buluştu
        Kartepe'de gençler "Bir Sofra Bir Hikaye" iftarında buluştu
        Körfezli karateciler il seçmelerinde 20 madalya kazandı
        Körfezli karateciler il seçmelerinde 20 madalya kazandı
        Gebze'de 3 sokakta parke ve bordür çalışması yapıldı
        Gebze'de 3 sokakta parke ve bordür çalışması yapıldı
        Başiskele'de kış spor okulları 9 branşta eğitimlerini sürdürüyor
        Başiskele'de kış spor okulları 9 branşta eğitimlerini sürdürüyor
        Sağlıklı yaş almanın kapısı geriatri polikliniğinde açılıyor
        Sağlıklı yaş almanın kapısı geriatri polikliniğinde açılıyor
        Körfez'de vatandaşlara deprem bilinci anlatıldı
        Körfez'de vatandaşlara deprem bilinci anlatıldı