Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 2 ölü, 4 yaralı (3)
BABAVE KIZININ CENAZELERİ HATAY'A GÖNDERİLDİKuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ahmet Sıraç (39) ile kızı Sudenaz Sıraç'ın (17) cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
BABAVE KIZININ CENAZELERİ HATAY'A GÖNDERİLDİ
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ahmet Sıraç (39) ile kızı Sudenaz Sıraç'ın (17) cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Baba ile kızının cenazeleri, toprağa verilmek üzere memleketleri Hatay'a gönderildi. Aynı otomobilde bulunan ve kazada yaralanan Sıraç'ın eşi Emine Sıraç (38) ile 12 yaşındaki diğer kızının tedavileri sürüyor. Bu sırada, kamyonetin sürücüsü Ö.A.'nın eşi G.A. ve ismi öğrenilemeyen oğullarının ise hastanede tedavilerinin sürdüğü, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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