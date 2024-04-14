Kocaelispor- Giresunspor maçında esame listesi krizi

Kocaelispor'un kendi evinde 2-0 mağlup ettiği Giresunspor'un 86'ncı dakikada Enishan Ceylan yerine, adı esame listesinde ve federasyonun sitesinde listede bulunmayan Furkan Arda Kabaca'yı oyuna sokması tartışmalara neden oldu. Yaşanan olayı maçın hakemi Davut Dakul Çelik'in raporlaması beklenirken Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller, "Bizim verdiğimiz listede adı var ama federasyonun listesinde oyuncumuzun adı yok" dedi.

1'inci Lig'in 30'uncu haftasında Kocaelispor sahasında Giresunspor'u 2-0 mağlup etti. Kocaelispor 8'inci dakikada Sheidaev ve 79'uncu dakikada Candeias'ın golleriyle 2-0 öne geçerken maçın 86'ncı dakikasında Giresunspor ön libero oyuncusu Enishan Ceylan'ı çıkararak yerine esame listesinde ve federasyonun sitesindeki esame listesinde yer almayan Furkan Arda Kabaca'yı oyuna sokması tartışmalara neden oldu. Maçın hakemi Davut Dakul Çelik'in yaşanan durumu raporlamasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili kurumlarının durumu incelenmesi ve kadroda olmayan oyuncuyu oynatıp, oynatmadığına karar vermesi bekleniyor.