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        Kocaelispor- Giresunspor maçında esame listesi krizi

        Kocaelispor'un kendi evinde 2-0 mağlup ettiği Giresunspor'un 86'ncı dakikada Enishan Ceylan yerine, adı esame listesinde ve federasyonun sitesinde listede bulunmayan Furkan Arda Kabaca'yı oyuna sokması tartışmalara neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 22:25 Güncelleme: 14.04.2024 - 22:30
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        Kocaelispor- Giresunspor maçında esame listesi krizi
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        Kocaelispor'un kendi evinde 2-0 mağlup ettiği Giresunspor'un 86'ncı dakikada Enishan Ceylan yerine, adı esame listesinde ve federasyonun sitesinde listede bulunmayan Furkan Arda Kabaca'yı oyuna sokması tartışmalara neden oldu. Yaşanan olayı maçın hakemi Davut Dakul Çelik'in raporlaması beklenirken Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller, "Bizim verdiğimiz listede adı var ama federasyonun listesinde oyuncumuzun adı yok" dedi.

        1'inci Lig'in 30'uncu haftasında Kocaelispor sahasında Giresunspor'u 2-0 mağlup etti. Kocaelispor 8'inci dakikada Sheidaev ve 79'uncu dakikada Candeias'ın golleriyle 2-0 öne geçerken maçın 86'ncı dakikasında Giresunspor ön libero oyuncusu Enishan Ceylan'ı çıkararak yerine esame listesinde ve federasyonun sitesindeki esame listesinde yer almayan Furkan Arda Kabaca'yı oyuna sokması tartışmalara neden oldu. Maçın hakemi Davut Dakul Çelik'in yaşanan durumu raporlamasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili kurumlarının durumu incelenmesi ve kadroda olmayan oyuncuyu oynatıp, oynatmadığına karar vermesi bekleniyor.

        TEKNİK DİREKTÖRLER AÇIKLAMA YAPTI

        Maçın ardından açıklama yapan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel esame listesi ile ilgili, "Net olarak bilmiyorum. Listede olmayan oyuncu oynattıklarına dair öyle bir konuşma oldu. Bizim dışımızda gelişen bir şey. Maç bizim için bitti. Baktığımızda onların o hatayı bilerek ya da bilmeyerek yapması bize en çok 3-0 hükmen döner. Zaten kazandığımız bir maç. Çok da düşünülecek bir şey değil” dedi.

        GİRESUNSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SERHAT GÜLLER: BİZİM VERDİĞİMİZ LİSTEDE ADI VAR

        Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller ise, "Şu an netleşen bir şeyimiz yok. Sportif direktörümüzle de görüşüyoruz. Bizim verdiğimiz listede adı var ama federasyonun listesinde oyuncumuzun adı yok. Net bir şey söylemem doğru olmaz” ifadelerini kullandı. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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