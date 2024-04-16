Sanayi sitesindeki yangında 4 iş yeri zarar gördü

4 iş yerinde de zarara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Başiskele ilçesindeki Gölcük Sanayi Sitesi'nde bir oto tamirhanesinde saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yandaki 3 iş yerine daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü.

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