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        Kocaeli'de kasap dükkanında pompalı tüfekle 1 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kasap dükkanında pompalı tüfekle 1 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 10:38 Güncelleme: 16.04.2024 - 10:38
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        Kocaeli'de kasap dükkanında pompalı tüfekle 1 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kasap dükkanında pompalı tüfekle 1 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi’ndeki bir kasap dükkanında dün çıkan kavgada M.A. pompalı tüfekle ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Omzuna saçma isabet eden dükkandakilerden A.N, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay yerinden kaçan şüpheli M.A, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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