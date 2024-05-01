Kocaeli'de iki motosiklet ile kamyonetin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hacı Halil Mahallesi Atatürk Caddesi'nde M.E.Y. yönetimindeki 41 ASV 090 plakalı motosiklet, Ş.S. idaresindeki 34 KEZ 970 plakalı motosiklet ve henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 ANR 043 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki motosiklet ile kamyonetin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

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