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        Kocaeli'de bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 19:37 Güncelleme: 01.05.2024 - 19:40
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        Kocaeli'de bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolunda İstanbul istikametine seyreden Kenan P'nin kullandığı 41 TH 752 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarptı.

        Kazada sürücü ile otomobildeki Nisa P. ve Solmaz P. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılan yaralılardan Kenan P'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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