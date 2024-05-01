Kocaeli'de bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunda İstanbul istikametine seyreden Kenan P'nin kullandığı 41 TH 752 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü ile otomobildeki Nisa P. ve Solmaz P. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılan yaralılardan Kenan P'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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