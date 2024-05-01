Kocaeli'de bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki Nisa P. ve Solmaz P. yaralandı.

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