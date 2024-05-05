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        Gölcük'te "Gazze İçin Hayır Çarşısı" açıldı

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, İsrail'in saldırıları altındaki Filistinliler yararına kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 17:05 Güncelleme: 05.05.2024 - 17:07
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        Gölcük'te "Gazze İçin Hayır Çarşısı" açıldı
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, İsrail'in saldırıları altındaki Filistinliler yararına kermes düzenlendi.

        Geliri Gazze'ye ulaştırılmak üzere İlçe Müftülüğü ve Kudüs Gönüllüleri Platformu iş birliğinde gerçekleştirilen kermes, Merkez Camisi'nde açıldı.

        Platform dönem başkanı Burhanettin Çalgan, gazetecilere, yardım çalışmasına beklenilenden fazla ilgi gösterildiğini söyledi.

        "Gazze İçin Hayır Çarşısı" adıyla düzenlenen kermes yarına sona erecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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