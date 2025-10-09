Karamürsel'de kahverengi kokarcaya karşı mücadele sürüyor

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarcaya karşı mücadele çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'de birçok bölgede görülen kahverengi kokarcanın Karamürsel'de yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından sıkı önlemler alınıyor.

Bu kapsamda ilçede 200 noktaya tuzaklar yerleştiren ekipler, kahverengi kokarcaların popülasyonunu düzenli takip ediyor.

İlçede üç nesildir tarımla uğraşan 72 yaşındaki Ahmet Kök, AA muhabirine, ailesinin yıllardır çiftçilik yaptığını, çocukluk dönemlerinde kahverengi kokarcanın az sayıda görüldüğünü ancak o yıllarda etkisinin olmadığını söyledi.

Kök, özellikle son yıllarda Sakarya ve Karadeniz bölgesinde yoğun biçimde görülen kokarcaya karşı Karamürsel'de ekiplerinin sürekli bilgilendirme yaptığını belirterek, "Şu an bölgemizde ciddi zarar yok ama her an yayılabilecek bir türle karşı karşıyayız. Bu nedenle dikkatli olmak zorundayız." dedi.