Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Sakarya'da şehit olan 2 jandarma personeli memleketlerine uğurlandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde trafik kazasında şehit olan 2 jandarma personeli Kocaeli'den memleketlerine uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 21:53 Güncelleme: 10.10.2025 - 21:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da şehit olan 2 jandarma personeli memleketlerine uğurlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde trafik kazasında şehit olan 2 jandarma personeli Kocaeli'den memleketlerine uğurlandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, trafik kazasında şehit olan jandarma astsubay kıdemli çavuşlar Tacettin Gün (39) ve Hakkı Eryılmaz (28) için Cengiz Topel Havalimanı'nda tören düzenlendi.

        Vali İlhami Aktaş ve beraberindeki protokol üyeleri, şehitlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerini iletti.

        Ardından şehit Tacettin Gün'ün cenazesi tören mangası eşliğinde uçağa konularak baba ocağı Bursa'ya, Hakkı Eryılmaz'ın cenazesi ise Manisa'ya gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Provokasyonun olmaması gerekiyor"
        "Provokasyonun olmaması gerekiyor"
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        MİT Başkanı Kalın gündemi değerlendirdi
        MİT Başkanı Kalın gündemi değerlendirdi
        "Çalıştık ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız!"
        "Çalıştık ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız!"
        Gazze'ye dönüş başladı
        Gazze'ye dönüş başladı
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        10 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        10 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        "Şi Cinping ile görüşmek için bir neden kalmadı"
        "Şi Cinping ile görüşmek için bir neden kalmadı"
        "Kansere yakalandım"
        "Kansere yakalandım"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Trabzonspor'dan borç ve Uğurcan Çakır açıklaması!
        Trabzonspor'dan borç ve Uğurcan Çakır açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        HT Spor Eylül ayının oyuncusu Onuachu!
        HT Spor Eylül ayının oyuncusu Onuachu!
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!

        Benzer Haberler

        Jiletle çevresindekilere taşkınlık yapan kişinin öldürülmesine ilişkin 3 tu...
        Jiletle çevresindekilere taşkınlık yapan kişinin öldürülmesine ilişkin 3 tu...
        İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırısına Kocaeli'de...
        İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırısına Kocaeli'de...
        Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ve futbolcular kitap fuarında ziya...
        Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ve futbolcular kitap fuarında ziya...
        Kocaeli'de stadyuma ulaşımı kolaylaştıracak Akçaray tramvay hattının yeni k...
        Kocaeli'de stadyuma ulaşımı kolaylaştıracak Akçaray tramvay hattının yeni k...
        D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde trafik kazası ulaşımı aksattı
        D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde trafik kazası ulaşımı aksattı
        Kocaeli'de kuraklıktan etkilenmeyen biberiyenin hasadına başlandı
        Kocaeli'de kuraklıktan etkilenmeyen biberiyenin hasadına başlandı