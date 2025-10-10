Sakarya'da şehit olan 2 jandarma personeli memleketlerine uğurlandı

Vali İlhami Aktaş ve beraberindeki protokol üyeleri, şehitlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, trafik kazasında şehit olan jandarma astsubay kıdemli çavuşlar Tacettin Gün (39) ve Hakkı Eryılmaz (28) için Cengiz Topel Havalimanı'nda tören düzenlendi.

