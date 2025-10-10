İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırısına Kocaeli'de tepki gösterildi

İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırısı, Kocaeli'de protesto edildi.

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, Fevziye Camisi önünde toplandı.

"Nehirden denize özgür Filistin" ve "Filistin özgür olacak" pankartları açan gruptakiler adına açıklama yapan Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu dönem sözcüsü Mustafa Salın, amaçlarının direnişe desteklerini hep beraber haykırmak olduğunu söyledi.

İsrail'in onlarca ülkeden katılımcısı olan Sumud Filosu'nu tüm dünyanın gözü önünde yasa dışı alıkoyduğunu hatırlatan Salın, "Hemen ardından İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu'na saldırdı ve tüm aktivistleri alıkoydu. İsrail, hukuksuz filo baskınları sebebiyle devletler bazında bir yaptırımla ne yazık ki karşılaşmadı." ifadelerini kullandı.

Salın, filoların, sadece yardım hareketi değil, aynı zamanda adalet arayışı, insanlık mücadelesi olduğunu vurgulayarak, "Sosyal medyada, sokakta, her yerde Gazze'nin onurlu mücadelesini anlatmalı ve işgale karşı duruşumuzu her gün daha güçlü bir şekilde sürdürmeliyiz. Dünya, tarih boyunca görülen en büyük zulümlerden birine Gazze'de şahitlik ediyor." diye konuştu.