        Kocaeli Haberleri

        İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırısına Kocaeli'de tepki gösterildi

        İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırısı, Kocaeli'de protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 18:43 Güncelleme: 10.10.2025 - 18:50
        İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırısına Kocaeli'de tepki gösterildi
        İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırısı, Kocaeli'de protesto edildi.

        Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, Fevziye Camisi önünde toplandı.

        "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Filistin özgür olacak" pankartları açan gruptakiler adına açıklama yapan Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu dönem sözcüsü Mustafa Salın, amaçlarının direnişe desteklerini hep beraber haykırmak olduğunu söyledi.

        İsrail'in onlarca ülkeden katılımcısı olan Sumud Filosu'nu tüm dünyanın gözü önünde yasa dışı alıkoyduğunu hatırlatan Salın, "Hemen ardından İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu'na saldırdı ve tüm aktivistleri alıkoydu. İsrail, hukuksuz filo baskınları sebebiyle devletler bazında bir yaptırımla ne yazık ki karşılaşmadı." ifadelerini kullandı.

        Salın, filoların, sadece yardım hareketi değil, aynı zamanda adalet arayışı, insanlık mücadelesi olduğunu vurgulayarak, "Sosyal medyada, sokakta, her yerde Gazze'nin onurlu mücadelesini anlatmalı ve işgale karşı duruşumuzu her gün daha güçlü bir şekilde sürdürmeliyiz. Dünya, tarih boyunca görülen en büyük zulümlerden birine Gazze'de şahitlik ediyor." diye konuştu.

        Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin bir daha aynı katliamın yaşanmaması için bir milat olmasını ümit ettiklerini dile getiren Salın, "Bugüne kadar uluslararası anlaşmalara uymayan, hukuk tanımayan işgalci İsrail'in bu anlaşmaya ne denli uyacağını da garantör devletler başta olmak üzere tüm uluslararası yapılar ve devletler takip etmelidir." dedi.

        Salın, dün itibarıyla Gazze'ye insani yardım tırlarının girmeye başladığını belirterek, bundan sonra yardımların yoğunlaştırılması ve her zamankinden fazla gönderilmesi gerektiğini kaydetti.

