Kocaeli polisinden torbacı operasyonu: 11 gözaltı

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Kocaeli’nin Kartepe, İzmit ve Gölcük ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “torbacı” olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik İzmit, Kartepe ve Gölcük eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda 19 adet ecstasy hap, 6 fişek esrar, 1 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından şahıslar, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

KOCAELİ 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:27

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