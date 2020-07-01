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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Köpekten emir aldım’ deyip bakkalı öldüren şahıs müebbet hapis cezasına çarptırıldı

İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı bakkalı, köpeklerden emir aldığını iddia ederek öldüren cinayet zanlısı müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada son kez savunma yapan sanık, "Ben gözümü açtığımda hastanedeydim, olan bitenin farkında değildim" dedi.

‘Köpekten emir aldım’ deyip bakkalı öldüren şahıs müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tartıştığı bakkalı, köpeklerden emir aldığını iddia ederek öldüren cinayet zanlısı müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada son kez savunma yapan sanık, "Ben gözümü açtığımda hastanedeydim, olan bitenin farkında değildim" dedi.

Olay, 1 Eylül 2006 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Kavaklar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 aydır şizofreni tedavisi gördüğü iddia edilen Engin Gülistan (34), oturduğu eve 100 metre mesafedeki Abdülbaki Aykut’un (56) işlettiği bakkala gitti. Bakkala girdikten bir süre sonra işletmeci Abdülbaki Aykut ile tartışmaya başlayan Gülistan, yanında getirdiği bıçağı Aykut’un karnına sapladı. Kanlar içinde yerde kalan bakkalın seslerine koşan mahalleli ise durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Aykut, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bakkal sahibini bıçaklayarak ölümüne sebep olan Engin Gülistan ise mahalleli tarafından darp edildi. Hafif şekilde yaralanan Gülistan SEKA Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin arından emniyete götürüldü. Gülistan burada verdiği ifadesinde, olayı gerçekleştirme emrini kendisine köpeklerin ilettiğini söyledi.

“Olan bitenin farkında değildim”
Sevk edildiği Kocaeli Adliyesi’nde olay tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilen Engin Gülistan hakkında açılan dava görülmeye devam etti. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Engin Gülistan SEGBİS aracılığı ile hazır bulundu. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, önceki duruşma hakkında açıkladığı ve şahıs hakkında müebbet hapis cezası talep ettiği mütalaasını tekrarladı. Daha sonra son sözü sorulan sanık, pişman olduğunu söyleyerek, “Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Ben yıllardan beri psikolojik ilaçlar kullandım. Kendime zarar verdim. Kimyasal madde kullandım. Herhangi bir sabıkam yok. Yaşadığım psikolojik sıkıntılara arkadaşlarım şahittir. Cezaevinde dahi tedavi olamıyorum. Takdir mahkemenindir, pişmanım. Ben gözümü açtığımda hastanedeydim, olan bitenin farkında değildim. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.
Müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Sanığın son savunmasını yapmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıklayarak, sanık Engin Gülistan’ın müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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