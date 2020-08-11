Otomobil tankere çarptı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

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Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D100 Karayolu'nda seyir halindeki tankere arkadan çarpan otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D100 Karayolu Tavşancıl mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Zahit Ü. idaresindeki 34 BB 8947 plakalı Ford marka otomobil aynı istikamette seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 34 CJJ 31 plakalı Ford marka tankere arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Zahit Ü. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan otomobil sürücüsü Zahit Ü. sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Zahit Ü. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada kullanılmaz hale gelen otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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