PKK´nın sözde komutanı ve örgüt üyeleri adliyede (2)

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

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TUTUKLANDILAR

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen PKK/YPG´nin sözde komutanlarından olan W.M. ile örgüt üyeleri M.A., R.İ. ve C.O. tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2020-10-20 16:32:39



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