Kartepe’de Covid-19 aşılaması devam diyor

Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri, 65 yaş üstü vatandaşları evlerinde aşılamaya devam ediyor.

Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri, Covid19 2. doz aşılama çalışmalarına devam ediyor. Kullanım onayı gelmesiyle birlikte aşı uygulaması Kartepe'de İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği gruplara göre uygulanmaya devam ediliyor. Belirlenen takvim uyarınca Kartepe’de yaşlılar evlerinde aşılanıyor. Aşılama programı kapsamında Köseköy Mahallesi'nde ikamet eden Kadriye Demir (93), oğlu Ahmet Demir (65), Emine Aydınlı (99), Hanım Altıntaş (93) ve Şakire Gür (85) Covid19 2. doz aşıları ekipler tarafından evlerinde yapıldı.

Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Covid19 aşılama çalışmaları ile bu salgından kurtulma süremiz hızlanacaktır. Mart ayından bu yana da çok ciddi bir mücadele verdik. Aşılama süreciyle birlikte ve tedbirlerinden taviz vermeden yakın gelecekte rahat bir nefes almaya başlayacağız inşallah" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.