Kazada yaralanan arkadaşının ailesini hastaneye götürdü dönüş yolunda takla attı Hastane dönüşü takla attığı kazada burnu bile kanamadı Otomobilin takla attığı kaza kameralara yansıdı

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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bariyerlere saplanarak ağır yaralanan sürücünün yakınlarını hastaneye götüren arkadaşı, dönüş yolunda otomobiliyle takla attı. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde D100 yan yol Hacıosman Mahallesi mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 21.00 sıralarında D100 karayolu Mimar Sinan Mahallesi mevkisi, Ankara istikametinde kontrolden çıkan Oğuzhan Y. (30) idaresindeki 41 ABA 987 plakalı Honda marka otomobil, Tüpraş yol ayrımında kontrolden bariyerlere saplandı. Kazada bariyerlerin parçaladığı otomobilde bulunan sürücü Oğuzhan Y. ve Özcan S. (25) adlı arkadaşı yaralandı.

Kazada ağır yaralanan arkadaşı Oğuzhan Y.’nin ailesini hastaneye götüren Enes B. ise dönüş yolunda 41 SS 734 D100 yan yol Hacıosman Mahallesi mevkiindeki kavşakta kaza yaptı. Kavşakta sürücü Enes B.’nin kontrolünden çıkan otomobil, kaldırıma çarparak takla attı. Ters dönen otomobildeki sürücü Enes B. İse kazayı yara almadan atlattı.

Arkadaşının ailesini hastaneye götürdükten sonra dönüş yolunda aracı ile takla atan sürücünün kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kavşakta kontrolden çıkan otomobilin, seyir halindeki diğer araçların arasından geçerek kaldırıma çarptıktan sonra takla attığı görünüyor.

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