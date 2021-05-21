Şimşek korkusuyla kaçarken demir parmaklıklara sıkıştı Mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli’de şimşekten korkup kaçarken demir parmaklıklara sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Olay, Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur B. isimli vatandaşın köpeği, şimşek sesinden korkup kaçınca demir parmaklıklara sıkıştı. Durumu fark eden köpek sahibi Onur B. itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri başlattığı çalışmayla sıkışan köpeği yerinden çıkararak sahibine teslim etti.



“Korkudan duvardan atlayıp kaçmış”

Köpeğin sahibi Onur B., köpeğinin çakan şimşekten ürküp korktuğunu belirterek, “Kendisini şantiyede buldum annesi çok açtı ölmek üzereydi. Diğer yavruları sahiplendiler bu tek kaldı. Bende bunu getirdim daha gözleri açılmamıştı. 2 yıldır bizde. İsmi yaramaz. Şimşek çaktığı için korkudan duvardan atlayıp kaçmış” dedi.

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