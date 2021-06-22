1 milyon metre kumaş bu fuarda sergilenecek

Ankara'da düzenlenecek olan fuarda, 1 milyon metreyi aşkın yüzlerce çeşitte, desende ve renkte olan özgün tasarımlı perdeler sergilenecek.

Kocaeli ve Bursa'da faaliyetlerini sürdüren 'Ekin Collection', 2326 Haziran tarihleri arasında Ankara'da fuar düzenleyecek. Fuara, markanın yurt içi ve yurt dışı olmak üzere 3 bine yakın bayisi katılacak. Tamamı Ekin Collection'a ait ürünlerin ile koleksiyonların sergileneceği fuarda, 1 milyon metreyi aşkın yüzlerce çeşitte, desende ve renkte perdeler görücüye çıkacak.



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