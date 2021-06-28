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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Roman mahallelerini tek tek gezip oy istiyor Bu da Romanların partisi

İHA

Roman mahallelerini tek tek gezip oy istiyor Bu da Romanların partisi

Roman vatandaşları temsil etmek için kurulan Güzel Parti Genel Başkanı Hüseyin Akbulut, Roman mahallelerini tek tek gezerek vatandaşlardan oy istiyor. Hedeflerinin Türkiye siyasetinde aktif rol almak olduğunu söyleyen Akbulut, "Barajı aşacak bir partiyiz. Çünkü, Türkiye’de 10 milyon aşkın bir nüfusumuz var" dedi.
Romanların partisi olarak bilinen Güzel Parti 2020 yılında resmi olarak siyasete ilk adımını attı. Daha önce başka bir partinin ilçe örgütünde ve Sesimi Duyan Yok muUyuşturucuyla Mücadele Derneği’nde çalışmalarını sürdüren Hüseyin Akbulut, partinin kurulmasını sağlayarak genel başkanı oldu. Yaklaşık 1 yıldır il ve ilçe teşkilatların kurulması için çalışmaların sürdüğü Güzel Parti, 27 ilde teşkilat çalışmalarını tamamladı. Güzel Parti Genel Başkanı Hüseyin Akbulut, Roman mahallelerini tek tek gezerek oy istiyor. Amaçlarının Roman vatandaşların siyasette aktif olarak yer almasını sağlamak olduğunu söyleyen Akbulut, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Romanların da aktif olarak yer almasını istediklerini belirtti.

“Türkiye’de 10 milyon aşkın bir nüfusumuz var”
Partinin kurulma sürecini ve hedeflerini anlatan Hüseyin Akbulut, “Uzun yıllar boyunca bir siyasi partide görevler yaptım. Fakat, bizim halkımıza bulunmuş olduğumuz ve diğer siyasi partiler gerekli özeni, yardımı göstermediklerinden dolayı halkımız bir siyasi parti kurma ihtiyacı hissetmişti. Bu dillendiriliyordu, ülke genelinde, bütün Roman mahallelerinde söyleniyordu. Ama kimse cesaret edemiyordu. Ben cesaret ettim, Güzel Partiyi kurduk. Kurduğumuzdan beri mahalleleri teker teker geziyoruz. Barajı aşacak bir partiyiz. Çünkü, Türkiye’de 10 milyon aşkın bir nüfusumuz var. Şu anda 27 il ve ilçelerde örgütlendik. Temmuz’da ilçe seçimlerimiz başlayacak” dedi.

“Belediye başkanları çıkartabileceğimizi düşünüyoruz”
Türkiye’de bir çok il ve ilçede Roman nüfusunun fazla olduğunu ve bu bölgelerde etkili olabileceklerini belirten Akbulut, “Partimizi kurma amacımız, Romanların meclislerde bulunmaları, belediye başkanları olmaları. Çünkü birçok ilçelerde belediye başkanı çıkartabilecek sayımız var. Özellikle Trakya, İzmir, Bursa gibi bölgelerimizde belediye başkanları çıkartabileceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.

“İnşallah kazanırız, meclise de gireriz”
Partinin kurulmasını olumlu yönde karşıladıklarını söyleyen Roman vatandaşlar ise kendilerini temsil edecek bir partinin var olmasının önemli gelişmelere katkı sağlayacağını söyledi. Güzel Parti’yi desteklediklerini ve partinin kurulmasının kendilerini sevindirdiğini söyleyen bir Roman vatandaş, “Romanlarımızın partisinin başkanı Hüseyin başkanımız oldu. Onur duyuyoruz. Ona çok teşekkür ediyoruz. İnşallah kazanırız, meclise de gireriz. Her şeyle kendimizi savunabiliriz” şeklinde konuştu.

“Çok güzel tepkiler alıyoruz”
Güzel Parti’ye destek olmak için partinin Kocaeli il başkan yardımcılığı görevini üstlenen Sezer Çelik ise vatandaşların tepkilerinin olumlu yönde olduğunu belirterek, “Yüzyıldan beri geldiğimiz, geçtiğimiz yer Türkiye. Ama bir siyasi partimiz yoktu. Bunun üzerine Hüseyin Akbulut genel başkanımız öncülüğünde partimizi kurduk. Çok büyük bir başarımız var. 81 ilde Roman arkadaşlarımız var. Biz destekliyoruz. Bizim milletimizin bir yeri var. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Artık bizim de partimiz var. Belki bir gün bizim çocuklarımız da siyaset içerisinde yer alacak” ifadelerini kullandı.

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