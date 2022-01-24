Polisler çocukların isteğini kırmadı, eğlenceye ortak oldu

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Selda Hatun TAN/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Derince ilçesinde polis memurları, kendilerini çağıran çocuklarla birlikte karda kayarak eğlencelerine ortak oldu.

Derince Çenedağ Mahallesi Çenedere Caddesi üzerinde karda oynayan çocuklar, bölgede devriye görevinde olan polis aracını durdurdu. Kendileriyle karda oynamalarını isteyen çocukları kırmayan polisler, araçtan inerek çocukların eğlencesine ortak oldu. Polislerin, çocuklarla kartopu oynaması ve poşetlerin üzerine oturup karla kaplı yolda kayması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük beğeni topladı. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Derince Selda Hatun TAN

2022-01-23 23:26:22



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