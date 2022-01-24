Polisler çocukların isteğini kırmadı, eğlenceye ortak oldu

Selda Hatun TAN/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Derince ilçesinde polis memurları, kendilerini çağıran çocuklarla birlikte karda kayarak eğlencelerine ortak oldu.
Derince Çenedağ Mahallesi Çenedere Caddesi üzerinde karda oynayan çocuklar, bölgede devriye görevinde olan polis aracını durdurdu. Kendileriyle karda oynamalarını isteyen çocukları kırmayan polisler, araçtan inerek çocukların eğlencesine ortak oldu. Polislerin, çocuklarla kartopu oynaması ve poşetlerin üzerine oturup karla kaplı yolda kayması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük beğeni topladı. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Derince Selda Hatun TAN
2022-01-23 23:26:22
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.