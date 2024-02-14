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        Kocaelispor, Şanlıurfa maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor

        Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 14:24 Güncelleme: 14.02.2024 - 14:24
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        Kocaelispor, Şanlıurfa maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor
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        Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Körfez Brunga Tesisleri'nde teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalıştı.

        Yeşil-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

        Kocaelispor ile ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, 17 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

        Ligde çıktığı 22 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Kocaelispor, 43 puanla 3. sırada yer alıyor.

        - "Güzel ve keyifli bir karşılaşma izlettirmek istiyoruz"

        Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, antrenman öncesi gazetecilere, her maçın kendileri için önemli olduğunu, her puana da ihtiyaçları bulunduğunu söyledi.

        Sağlam, zorlu ligde her takımın rakibinden puan alabildiğini belirterek, geçen pazar günü deplasmanda Boluspor'la 1-1 berabere kaldıkları için üzgün olduklarını kaydetti.

        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor maçına hazırlandıklarını anlatan Sağlam, "Taraftarlarımızın da Eyüpspor maçında olduğu gibi bize bu haftaki maçta da destek olacağını düşünüyorum. Sonrasında da inşallah güzel bir oyunla girdiğimiz pozisyonları da bundan önceki maçlardaki gibi kötü değil daha iyi değerlendirip güzel ve keyifli bir karşılaşma izlettirmek istiyoruz. Bundan sonraki zorlu sürece hem takımımızın hem oyuncularımızın hem camiamızın hem de taraftarımızın moralini, motivasyonunu artırarak girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Sağlam, kart cezalısı futbolcuları olduğunu ayrıca birkaç mevkide de değişiklik yapabileceklerini aktararak, bu sebeple her oyuncuyu hazır tutmak istediklerini anlattı.

        Her futbolcunun kendileri için önemli olduğuna işaret eden Sağlam, "Bu hafta da kime görev verirsek inşallah hepsi çıkacak sorumluluk sahibi insanlar gibi görevini yerine getirecek. Güzel bir maç oynayıp güzel bir galibiyet elde edeceğiz inşallah." dedi.

        Sağlam, yeni transferlerin de uyum sağlamasıyla takım performansının daha yukarı çıkacağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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