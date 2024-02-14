Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tersane işçilerine yangın eğitimi verdi

Eğitimde, kişisel korunma donanımı, kapalı ve dumanlı ortamlarda ilerleme, kapalı ve dumanlı ortamlarda yön bulma ve yangın kaynağı arama, kazazede taşıma teknikleri, akaryakıt yangınlarında köpük uygulamaları, çok katlı yapı yangınlarında ekip organizasyonu ve söndürme stratejisi konularında bilgi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Merkezi (KOBİTEM) tesislerinde düzenlenen İleri Düzey Yangın Eğitimine, Yalova'daki tersanelerde görevli personel katıldı.

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