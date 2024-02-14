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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tersane işçilerine yangın eğitimi verdi

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yalova'daki tersanelerde çalışan işçilere yangın eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 15:31 Güncelleme: 14.02.2024 - 15:31
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tersane işçilerine yangın eğitimi verdi
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yalova'daki tersanelerde çalışan işçilere yangın eğitimi verdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Merkezi (KOBİTEM) tesislerinde düzenlenen İleri Düzey Yangın Eğitimine, Yalova'daki tersanelerde görevli personel katıldı.

        Eğitimde, kişisel korunma donanımı, kapalı ve dumanlı ortamlarda ilerleme, kapalı ve dumanlı ortamlarda yön bulma ve yangın kaynağı arama, kazazede taşıma teknikleri, akaryakıt yangınlarında köpük uygulamaları, çok katlı yapı yangınlarında ekip organizasyonu ve söndürme stratejisi konularında bilgi verildi.

        Daha sonra uygulamalı yangın söndürme eğitimi gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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