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        Sürücüsü rahatsızlanan midibüs, eğitim kurumunun kapısına çarptı

        KOCAELİ'de, işçileri almak için yola çıkan K.A.´nın direksiyonunda fenalaştığı servis midibüsü, bir eğitim kurumunun tabelası ile kapısına çarptı. K.A., hafif yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 11:20 Güncelleme: 14.02.2024 - 11:25
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        Sürücüsü rahatsızlanan midibüs, eğitim kurumunun kapısına çarptı
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        KOCAELİ'de, işçileri almak için yola çıkan K.A.´nın direksiyonunda fenalaştığı servis midibüsü, bir eğitim kurumunun tabelası ile kapısına çarptı. K.A., hafif yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesi D-130 Karamürsel istikametinde meydana geldi. K.A. yönetimindeki 41 P 3392 plakalı servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon başında fenalaşmasıyla kontrolden çıktı. Midibüsün, özel bir eğitim kurumunun tabelasına ardından da demir kapısına çarptığı kazada, sürücü K.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan K.A., ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen servis sürücüsü K.A.'nın, işçileri almak için yola çıktığı öğrenildi. Midibüs, çekiciyle yoldan kaldırıldı.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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