Kocaeli'de hafriyat kamyonunun güvenlik binasına çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Polis, sürücü F.O'nun, kamyonuna çarpan başka bir aracı takip ederken kazanın meydana geldiğini iddia etmesi üzerine soruşturma başlattı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gebze Güzeller Organize Sanayi İnönü Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde F.O. idaresindeki 41 L 9070 plakalı hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak devrildi. Kamyonun, otomobil parçası üreten fabrikanın güvenlik noktasına çarpması sonucu sürücü ile güvenlik görevlileri S.P. ve S.Ö. yaralandı.

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