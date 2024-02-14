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        Kocaeli'de hafriyat kamyonunun güvenlik binasına çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun güvenlik binasına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 14:19 Güncelleme: 14.02.2024 - 14:19
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        Kocaeli'de hafriyat kamyonunun güvenlik binasına çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun güvenlik binasına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Gebze Güzeller Organize Sanayi İnönü Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde F.O. idaresindeki 41 L 9070 plakalı hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak devrildi. Kamyonun, otomobil parçası üreten fabrikanın güvenlik noktasına çarpması sonucu sürücü ile güvenlik görevlileri S.P. ve S.Ö. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, bir süre trafiğe kapatılan yolda ulaşım kamyonun çekilmesinin ardından normale döndü.

        Polis, sürücü F.O'nun, kamyonuna çarpan başka bir aracı takip ederken kazanın meydana geldiğini iddia etmesi üzerine soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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