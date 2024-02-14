Gebze'de zabıta ekipleri marketleri denetledi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde zabıta ekipleri marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde zabıta ekipleri marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri rutin denetimlerin dışında, vatandaşların 153 Çağrı Merkezi aracılığıyla ilettiği ihbarları da değerlendiriyor.
Zabıta Dairesi Başkanlığı Gebze Grup Amirliği ekipleri, ilçede hizmet veren marketlerde denetim gerçekleştirdi.
Denetimde halk sağlığını tehdit eden, son kullanma tarihi geçmiş onlarca gıda ürünü tespit edildi.
Öte yandan ambalajının etrafı kurtlanmış süt ürünü tespit eden ekipler, ilgili market hakkında tutanak tuttu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.