Gebze'de zabıta ekipleri marketleri denetledi

Öte yandan ambalajının etrafı kurtlanmış süt ürünü tespit eden ekipler, ilgili market hakkında tutanak tuttu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri rutin denetimlerin dışında, vatandaşların 153 Çağrı Merkezi aracılığıyla ilettiği ihbarları da değerlendiriyor.

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