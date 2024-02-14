Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Gebze'de zabıta ekipleri marketleri denetledi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde zabıta ekipleri marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 14:53 Güncelleme: 14.02.2024 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gebze'de zabıta ekipleri marketleri denetledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde zabıta ekipleri marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri rutin denetimlerin dışında, vatandaşların 153 Çağrı Merkezi aracılığıyla ilettiği ihbarları da değerlendiriyor.

        Zabıta Dairesi Başkanlığı Gebze Grup Amirliği ekipleri, ilçede hizmet veren marketlerde denetim gerçekleştirdi.

        Denetimde halk sağlığını tehdit eden, son kullanma tarihi geçmiş onlarca gıda ürünü tespit edildi.

        Öte yandan ambalajının etrafı kurtlanmış süt ürünü tespit eden ekipler, ilgili market hakkında tutanak tuttu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji saat verdi! İstanbul ve 16 kent için "sarı" alarm! Perşembeye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! İstanbul ve 16 kent için "sarı" alarm! Perşembeye dikkat!
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        "Sel için kıyılarımız biçilmiş kaftan! Sünger şehirler oluşturulmalı!"
        "Sel için kıyılarımız biçilmiş kaftan! Sünger şehirler oluşturulmalı!"
        81 eser ilk kez görücüye çıkıyor
        81 eser ilk kez görücüye çıkıyor
        Tavuk dışkısının kokusundan salmonellayı tespit edebilen "akıllı burun" geliştirildi
        Tavuk dışkısının kokusundan salmonellayı tespit edebilen "akıllı burun" geliştirildi
        Taksim Meydanı'nda feci saldırı! Husumetlisine benzetip vurdu
        Taksim Meydanı'nda feci saldırı! Husumetlisine benzetip vurdu
        Yaz tatili kısalacak mı?
        Yaz tatili kısalacak mı?
        Biden'ın kaderi Venezuela'ya mı bağlı?
        Biden'ın kaderi Venezuela'ya mı bağlı?
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        SSR Mining hisseleri eridi
        SSR Mining hisseleri eridi
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kulübeye çakıldı!
        Kulübeye çakıldı!
        Vasiyetini değiştirmiş
        Vasiyetini değiştirmiş
        Üniversitede ziyaretçi tartışması
        Üniversitede ziyaretçi tartışması
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"

        Benzer Haberler

        Kocaelispor, Şanlıurfa maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor
        Kocaelispor, Şanlıurfa maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor
        Kocaeli'de hafriyat kamyonunun güvenlik binasına çarptığı kazada 3 kişi yar...
        Kocaeli'de hafriyat kamyonunun güvenlik binasına çarptığı kazada 3 kişi yar...
        Kaçak alkol ve temizlik malzemeleri ele geçirilip mühürlenen depoda yangın
        Kaçak alkol ve temizlik malzemeleri ele geçirilip mühürlenen depoda yangın
        Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
        Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
        Sürücüsü rahatsızlanan midibüs, eğitim kurumunun kapısına çarptı
        Sürücüsü rahatsızlanan midibüs, eğitim kurumunun kapısına çarptı
        Daire yangınında 1'i bebek, 9 kişi dumandan etkilendi
        Daire yangınında 1'i bebek, 9 kişi dumandan etkilendi