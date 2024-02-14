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        Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 12:22 Güncelleme: 14.02.2024 - 13:03
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        Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı.

        S.K. idaresindeki 34 GMB 46 plakalı otomobil, Beylikbağı Mahallesi 336. Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Altun A'ya (79) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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