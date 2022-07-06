Direksiyonu kilitlenen tır refüjün üstündeki direğe çarptı

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Kocaeli’de direksiyonu kilitlenen tır, refüjün üstündeki direği çarparak kaza yaptı. Kazada Yaralan olmazken, yola mazot döküldü.

Kaza, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Fırat Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 41 TB 895 plakalı tır, direksiyonu kilitlenmesi neticesinde refüjün üstündeki elektrik direğine çarparak ezdi. Tırdan sızan mazot yola döküldü. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri trafiğin kontrolünü sağladı. Belediye ekipleri yola dökülen mazotu kumladı.

Kaza sebebiyle yaralanan olmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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