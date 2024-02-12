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        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada biri ağır 3 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 23:58 Güncelleme: 13.02.2024 - 00:04
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        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada biri ağır 3 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

        Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Mehmet Sadık Efe Sokak'ta M.D. idaresindeki 34 FUV 038 plakalı otomobil ile K.E'nin kullandığı 34 RV 7124 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile 34 FUV 038 plakalı otomobildeki S.T. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan S.T'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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