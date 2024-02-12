Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada biri ağır 3 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Mehmet Sadık Efe Sokak'ta M.D. idaresindeki 34 FUV 038 plakalı otomobil ile K.E'nin kullandığı 34 RV 7124 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler ile 34 FUV 038 plakalı otomobildeki S.T. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan S.T'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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