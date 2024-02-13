Kocaeli'de hırsızlık zanlısı tutuklandı

Y.Ş'nin daha önce ilçede inşaat malzemelerinin çalınması olayına da karıştığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde iş makinasına ait istikamet tekeri ile kırıcı ucunun çalınmasıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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