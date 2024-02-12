Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli´de PKK ve DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

        KOCAELİ´nin Gölcük ve Körfez ilçelerinde terör örgütleri PKK ve DEAŞ´a üye oldukları tespit edilen 2 kişi düzenlenen operasyona yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 18:14 Güncelleme: 12.02.2024 - 18:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli´de PKK ve DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ´nin Gölcük ve Körfez ilçelerinde terör örgütleri PKK ve DEAŞ´a üye oldukları tespit edilen 2 kişi düzenlenen operasyona yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölcük ilçesinde PKK terör örgütü üyesi olan 1 kişi ile Körfez ilçesinde DEAŞ terör örgütü üyesi 1 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cansu Bektaş'tan altın madalya
        Cansu Bektaş'tan altın madalya
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        Ağaca kravatlarla bağlanmış cansız beden bulundu!
        Ağaca kravatlarla bağlanmış cansız beden bulundu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Taksiciye yumruklu saldırıda sıcak gelişme!
        Taksiciye yumruklu saldırıda sıcak gelişme!
        Dünyada 60 milyon kişinin epilepsisi var! Epileptik bireylere bu meslekler önerilmiyor
        Dünyada 60 milyon kişinin epilepsisi var! Epileptik bireylere bu meslekler önerilmiyor
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Ameliyat elbisesi giyip hastaneden kaçtı!
        Ameliyat elbisesi giyip hastaneden kaçtı!
        "Icardi'den çok Galatasaray'ı temsil ediyorum"
        "Icardi'den çok Galatasaray'ı temsil ediyorum"
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Genç kadın 4 gündür aranıyordu! Büyük acı!
        Genç kadın 4 gündür aranıyordu! Büyük acı!
        Sağanak yurda giriş yaptı! Kepez Çayı taştı
        Sağanak yurda giriş yaptı! Kepez Çayı taştı
        Transfer penceresi rekorla kapandı
        Transfer penceresi rekorla kapandı
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 2 zanlı tutuklandı
        Kocaeli'de terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 2 zanlı tutuklandı
        Kocaeli'de otomobille çöp konteynerinin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Kocaeli'de otomobille çöp konteynerinin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Öğretmenin otomobille çarptığı çöp konteyneri, 4 öğrenciyle 1 veliyi yarala...
        Öğretmenin otomobille çarptığı çöp konteyneri, 4 öğrenciyle 1 veliyi yarala...
        Kocaeli'de terör operasyonu: 11 gözaltı 
        Kocaeli'de terör operasyonu: 11 gözaltı 
        Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı