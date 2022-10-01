Gemiye asfalt yüklemesinde hortum koptu, denizde kirlilik oluştu



Alişan KOYUNCU/ KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, gemiye yükleme yapılırken hortumun kopmasıyla iskele ve bordaya asfalt saçıldı. İskele ve denizde kirlilik meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce tutanak tutuldu.

Olay, dün akşam, Körfez ilçesi Yarımca bölgesindeki Tüpraş İzmit Rafinerisi'ndeki iskelede meydana geldi. Türk bayraklı 'T. Adalyn' isimli gemiye asfalt yüklemesi yapıldığı sırada hortum koptu. Bunun üzerine iskeleye ve gemi bordasına asfalt saçıldı. İskele ve deniz yüzeyinde kirlilik oluştu. Ekipler de sızıntının yayılmaması için gemiyi, iskeleyi ve denizi; çit bariyeri ile yakıt emici sosis malzemelerle çevirdi. Tüpraş ve acil müdahale firması ekipleri, Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda temizlik çalışması başlattı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından tutanak tutuldu.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Kocaeli Tüpraş iskelesinde bağlı bulunan Türk bayraklı `T. Adalyn´ gemisinin asfalt yüklemesi sırasında hortumun kopması nedeniyle deniz kirliliği meydana gelmiştir. Temizlik çalışmalarına Bölge Liman Başkanlığımız koordinasyonunda başlanmış olup en kısa zamanda bitirilecektir" denildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Alişan KOYUNCU

2022-10-01 13:26:07



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