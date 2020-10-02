Sivil toplum ve meslek kuruluşları ile birlik ve kooperatiflerin etkinlikleri ertelendi

İHA

Kocaeli Dilovası ilçesinde tefecilik yapan şahıslara yönelik şikayetlerin artması üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Yapılan inceleme ve takip sonrasında tefecilik yaptığı belirlenen 8 şahıs, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek, borçluların isimlerinin yazılı olduğu 9 adet ajanda, 105 adet içi doldurulmuş senet, 35 adet boş senet, 1 sahte kimlik, 1 sahte ehliyet, 10 gram esrar, 30 adet çek, 2 adet tapu, 1 adet boş senet koçanı, 6 adet doldurulmuş senet koçanı, 2 adet satış sözleşmesi, 5 adet borçluların yazılı olduğu kağıt ve 100 bin lira nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, Kocaeli Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. Tefecilik yapan 8 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.