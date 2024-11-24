Kocaelispor: 2 - Bandırmaspor: 2 | MAÇ SONUCU Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Kocaelispor ile Bandırmaspor, 2-2 berabere kaldı. 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 geriye düşse de 90+3. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın golüyle beraberliği kurtaran Kocaelispor, puanını 26'ya yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Bandırmaspor ise haftayı 25 puanla tamamladı ve 2. sırada yer alıyor.

Habertürk Giriş: 24.11.2024 - 21:14 Güncelleme: 24.11.2024 - 21:14 facebook

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