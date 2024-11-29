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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Kocaelispor - Adanaspor: 2-0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Kocaelispor - Adanaspor: 2-0 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol 1. Lig'de lider Kocaelispor, 14. haftanın açılış maçında konuk ettiği Adanaspor'u Vukovic ve Pedrinho'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 22:33 Güncelleme: 29.11.2024 - 22:33
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        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Kocaelispor, sahasında Adanaspor'u 2-0 yendi.

        Stat: Yıldız Entegre Kocaeli

        Hakemler: Yiğit Arslan, Oğuz Kağan Çalışır, Mahmut Gülle

        Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Vukovic, Pedrinho (Dk. 88 Caktas), Marcao (Dk. 58 Beridze), Tarkan Serbest, Oğulcan Çağlayan (Dk. 87 Ahmet Sağat), Mendes, Mehmet Yılmaz (Dk. 75 Mesut Can Tunalı), Barış Alıcı (Dk. 58 Yusuf Cihat Çelik), Caner Osmanpaşa

        Adanaspor: Korcan Çelikay, Devran Şenyurt, Donkor, Innocent, Ciss, Fatih Kurucuk, Harun Alpsoy (Dk. 58 Dabo), Mehmet Feyzi Yıldırım, Diakite (Dk. 88 Burhan Tuzun), Yepie (Dk. 79 Tapsoba), Turgay Philipp Gemicibaşı

        Goller: Dk. 46+6 Vukovic, Dk. 61 Pedrinho (Kocaelispor)

        Sarı kartlar: Dk. 31 Innocent, Dk. 37 Devran Şenyurt, Dk. 50 Yepie, Dk. 57 Ciss (Adanaspor), Dk. 44 Mehmet Yılmaz, Dk. 51 Oğulcan Çağlayan (Kocaelispor)

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