Kök hücreler kendilerini yenileyebilme, sınırsız çoğalma, birçok hücre ve dokulara göre farklılaşabilme özelliğine sahip yapılardır. İlk keşfi yapıldığında; sadece kemik iliğinin içerisinden çıkarılıp, elde edilmekte olan kök hücreler günümüzde teknolojinin de gelişmesiyle kişilerin yağ dokularından ayrıştırılarak elde edilmektedir.

Kemik iliğinden 500 kat daha fazla şekilde yağ dokularında kök hücre bulunmaktadır. Kök hücre tedavisi; genel olarak kırışıklıklarda, göğüs estetiğinde, anti-aging amacıyla ve geliştirilmek istenen beden bölgelerinde kullanılmaktadır. Kök hücreler kendi başlarına ya da yağ dokularıyla birlikte enjekte edilmektedir.

Kök hücreler kendilerini kısa sürede fazlasıyla yenileyebildiği ve çoğalttığı için alternatif tıpta estetik dışında da kullanılmaktadır. Görevleri ise; yaralanmalar, hastalık ve yaralanma gibi nedenlerle oluşan doku hasarlarını onarmak ve kaybını önlemektir.

Uygulanan kök hücre tedavisi sonucunda iyileşme süresi, kendisini kısa sürede yenileyen yapıda olması nedeniyle kişiye enjekte edilmesinden itibaren morarma çok az olmakta ve giriş yapılan yerlerin izi kısa sürede kaybolmaktadır. Dolgunluk hemen belli olmakta ve cildin görünümü düzgünleştirmektedir. Yüz için yapılan estetik işleminde 5 günde, göğüs için yapılan işlemde 3 günde hasta normal yaşantısına dönebilmektedir.