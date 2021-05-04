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Levent, Maslak, Ataşehir ve Şişhane de dahil olmak üzere farklı lokasyonlarda hizmet veren ortak çalışma alanı hizmeti sunan Kolektif House, yeni lokasyonunu Haziran ayında Maslak Aksoy Plaza’da açmaya hazırlanıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Onur, "Salgın ile birlikte günümüzde küçük büyük fark etmeksizin tüm şirketler çalışanların dilediği zaman dilediği yerden çalışmasına olanak tanıyan esnek ofis çözümlerine yöneliyor. Hibrit çalışma modelinin benimsendiği yeni iş hayatında ofisler şehrin kalbinde yer alan merkez ofis ve çalışanların yaşadığı yere yakın lokasyonlardan çalışabileceği uydu ofisler olarak konumlanıyor. Birçok şirket ise bunlara ek olarak günlük ofis kullanımına imkân sunan “kullandığın kadar öde” sistemini ofis çözümlerine etmeye başladı. Bu esnek yapı kurumlar için maliyet avantajı sağlamanın yanında bireyleri daha özgür ve mutlu, şirketleri ise daha verimli kılıyor" dedi.

Maslak’taki yeni lokasyonda farklı ihtiyaçlara yönelik yenil nesil çalışma alanlarını bir arada topladıklarından bahseden Onur, "Maslak Aksoy Plaza’da her profilden firma için alanlar yarattık. Yeni lokasyonumuzda küçük ve orta ölçekteki firmalar için paylaşımlı ofis çözümlerimize ek olarak kurumlar için de talebe göre tasarlanan Kolektif Enterprise çözümlerimizi sunuyoruz. Böylece kendilerine özel izole bir alana sahip olan kurumsal üyelerimiz aynı zamanda çalışanlarının network’ünü geliştirebilecekleri ve yeni iş birliklerine kapı aralayabilecekleri bir yapıya kavuşacak” bilgisini paylaştı.