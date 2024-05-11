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        Haberler Yaşam Komedi Evcil Hayvan Fotoğraf Ödülleri’nde finalistler belli oldu

        Komedi Evcil Hayvan Fotoğraf Ödülleri'nde finalistler belli oldu

        Komedi Evcil Hayvan Fotoğraf Ödülleri'nde finale kalan 30 fotoğraf dün itibarıyla internet sitesi aracılığıyla halkın oylamasına açıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 12:40 Güncelleme: 11.05.2024 - 12:40
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        Profesyonel fotoğrafçılar Paul Joynson-Hicks ve Tom Sullman organizasyonunda her yıl düzenlenen evcil hayvanların komik fotoğraflarının yarıştığı Komedi Evcil Hayvan Fotoğraf Ödülleri'nin 2024 finalistleri belli oldu.

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        Finalistler arasında duvara sıkışmış bir kedi, bir Kung Fu köpeği ve başsız bir at yer alıyor.

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        Fotoğraflar, uzman jüri üyelerinden oluşan bir kurul tarafından hem fotografik kaliteleri hem de komedi değerlendirmeleri sonucunda açıklandı.

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        Halkın internet sitesi aracılığıyla oy vererek kazananı belirleyeceği bir sonraki aşama, dün itibarıyla başladı.

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        Oylamanın 2 Haziran’a kadar süreceği, kazananın ise 6 Haziran'da açıklanacağı belirtildi.

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        #Komedi Evcil Hayvan Fotoğraf Ödülleri
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