Komşusunun kamyonetini çaldı
İzmir'in Konak ilçesinde, komşusu 50 yaşındaki Enver Erdem'in park halindeki kamyonetini çaldığı gerekçesiyle aranan A.G., polis tarafından yakalandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı
Olay, önceki gün saat 03.30 sıralarında Ferahlı Mahallesi 3467 Sokak'ta meydana geldi.
Enver Erdem, sahura kalktığı sırada park halindeki kamyonetinin yerinde olmadığını fark etti. Erdem, durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kontrol noktasında, çalındığı bildirilen kamyoneti durdurdu. Polis, olayla ilgili Erdem'in komşusu A.G.'yi gözaltına aldı.
A.G.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Öte yandan kamyonetin çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.