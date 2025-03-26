Konaklı Arıtma Tesisi'nde yenileme çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, atık su arıtma altyapısının ve tesislerin standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Alanya Konaklı Atıksu Arıtma Tesisi'nde kapsamlı bir iyileştirme ve rehabilitasyon çalışması başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Alanya'nın atık su arıtma hizmetinde kritik öneme sahip olan tesiste, kötü kokuya neden olan ön arıtma ünitesi de koku giderme sistemleri ile donatılarak modernize edilecek. KDV ve fiyat farkı dahil yaklaşık 200 milyon TL'ye mal olması beklenen Alanya Konaklı Atıksu Arıtma Tesisi'nin yenileme çalışmasının, ağustos ayında tamamlanması hedefleniyor.

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ASAT Genel Müdürlüğü Atık Su Arıtma Dairesi Başkanı Murat Mert Otuzaltı, Alanya'da bulunan ve 2007 yılında inşa edilen Konaklı Atık Su Arıtma Tesisi'nin, 2014 yılında Büyükşehir Yasası ile Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'ne devredildiğini belirtti.

Devir sonrası tesiste bulunan iki havalandırma havuzunda yapısal sorunlar tespit edildiğini kaydeden Otuzaltı, bu sorunlar nedeniyle bir havuzun hiç kullanılamadığını, diğer havuzun ise yarı kapasiteyle çalıştığını söyledi.