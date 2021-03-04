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Kontrollü normalleşmeyle turizmde hafta sonu rezervasyonları başladı

Kontrollü normalleşme kararı turizmde hafta sonu rezervasyonlarını artırdı. TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer,  "Hafta sonu turlarımıza talepler gelmeye başladı. Sadece otel rezervasyonu vardı, şimdi paket turları da yapılacak. Günü birlik turlar da yapılabilecek. Ağırlıklı olarak kültür turlarına talep geliyor"

Kontrollü normalleşmeyle turizmde hafta sonu rezervasyonları başladı
AA

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer, AA muhabirine, açıklanan kararların sektör için çok önemli ve olumlu olduğunu belirtti.

Bu süreçte özellikle iç pazarda ciddi bir hareketlilik beklediklerini ifade eden Gencer, "Hafta sonu turlarımıza talepler gelmeye başladı. Sadece otel rezervasyonu vardı, şimdi paket turları da yapılacak. Günü birlik turlar da yapılabilecek. Şu anda ağırlıklı olarak kültür turlarına talep geliyor." dedi.

Gencer, sektör için salgının seyrinin azalarak devam etmesi gerektiğini, turizmcilerin tedbirlere uymasının hayati önem taşıdığını dile getirdi.

"GÜZEL GÜNLER TURİZM SEKTÖRÜNÜ BEKLİYOR"

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, kısıtlamaların kalkmasının sektörde büyük bir sevinç oluşturduğunu vurguladı.

Salgından en çok etkilenen sektörlerden birinin turizm olduğunu belirten İşler, yeni normalleşmeyle birlikte hazırlıklara başlandığını ifade etti.

İşler, restoranlar ve kafelerin hazırlıklarını bir gün gibi kısa sürede tamamladığına değinerek, "Hem esnaf hem otelci müthiş bir özlem içinde. Müşteriler de öyle. Her iki taraf da dikkat ederek bu kazanılmış olan hakkın kaybolmaması için hassasiyet gösteriyor." dedi.

Resort otellerde karar öncesinde de hafta sonu yoğunlukların oluştuğunu dile getiren İşler, şehir otellerinde ise cumartesi ve pazar günlerinin boş olduğunu ancak son kararın şehir otelcileri tarafından sevinçle karşılandığını belirtti.

Aşılamayla virüsün seyrinin azalacağını tahmin ettiklerini aktaran İşler, turizm sektörünü güzel günlerin beklediğini anlattı.

"REZERVASYONSUZ GELMEYİN"

Alaçatı Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Celal Bayraktaroğlu da bölge genelinde hafta sonu rezervasyonlarını almaya başladıklarını söyledi.

İzmir'de cumartesi sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığına değinen Bayraktaroğlu, vatandaşların sosyalleşmeyi özlediğini aktardı.

Bayraktaroğlu, Alaçatı'nın kalabalıklarıyla ünlü olduğunu ancak bu sefer hem esnafın hem de müşterilerin duruma hassasiyetle yaklaşacağını ifade etti.

Alaçatı'daki işletmelerin ağırlıklı olarak rezervasyonla iş yaptığına değinen Bayraktaroğlu, "Vatandaşlarımız rezervasyon yapmadan gelmesin. Böyle olunca kurallara daha rahat uyarız. Çünkü işletmelerimiz yüzde 50 kapasite ile çalışacak. Sağlımızı korumak en önemli görevimiz. Daha güzel günler için hem işletmelerimiz hem de müşterilerimiz kurallara uyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, normalleşme adımlarının Denizlili turizmcileri heyecanlandırdığını ifade etti.

Pamukkale ve termal otellerin bulunduğu Karahayıt bölgesindeki otellerde hafta sonu rezervasyonlarını almaya başladıklarını belirten Şen, "Özellikle iç piyasada uzun zamandır evlerinden çıkamayanların en azından hafta sonlarını değerlendirmek için termal ve Pamukkale'yi tercih edeceklerini düşünüyoruz. Turizmciler geleceğe umutla bakıyor. Ama en büyük isteğimiz herkesin hızlı bir şekilde aşılanması. Vaka sayılarının ülke çapında düşmesi gerekiyor. Normalleşmeden sonra rakamlar yukarı doğru giderse bizim satış yapma kabiliyetimiz çok düşer. " diye konuştu.

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