Konuşma bahanesiyle çağırıp vurdu! Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Çekmeköy'de bir koca boşanmak isteyen eşini son kez konuşma bahanesi ile çağırmış ve sonrasında silahını çıkarıp ateş açmıştı. Başından vurulan kadının tedavisi sürerken o kanlı pusunun görüntüsü ortaya çıktı.

