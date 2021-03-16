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HaberlerEmlakKonut Fiyat Endeksi ocak ayında arttı
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Ocak 2021 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak 2021 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Konut Fiyat Endeksi, ocakta aylık yüzde 1,8, yıllık yüzde 30,4 artışla 157,7 seviyesinde gerçekleşti

Konut Fiyat Endeksi ocak ayında arttı
AA

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100),ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,8 artarak 157,7 seviyesinde gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi, 2020'nin aynı ayına göre yüzde 30,4, aynı dönemde reel olarak ise yüzde 13,5 artış kaydetti.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, ocak ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,5, yüzde 1,1 ve yüzde 4 arttı. Endeks değerleri 2020'nin aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 27,7, yüzde 29,3 ve yüzde 32,2 yükseldi.

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