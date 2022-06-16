Konut fiyatları 1 yılda yüzde 127 yükseldi

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Merkez Bankası (TCMB) Nisan 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verilerini açıklandı.

Buna göre endeks nisanda bir önceki aya göre yüzde 10.2 artarak 383.1 değerine yükseldi Konut Fiyat Endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 127 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 34.9 oldu.

Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında nisanda bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 10.7, yüzde 10.6 ve yüzde 9.7 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 142.2, Ankara'da yüzde 130.9 ve İzmir'de yüzde 122.6 yükseldi.

Nisanda Türkiye'de metrekare birim fiyatı 10 bin 574 TL olurken bu rakam İstanbul'da 17 bin 304, Ankara'da 7 bin 555, İzmir'de ise 12 bin 285 TL olarak kayıtlara geçti.